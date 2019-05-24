Доба на Донбасі: один військовий поранений



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Один військовий поранений внаслідок обстрілів на Донбасі

За даними розвідки Об'єднаних сил, 23 травня двох окупантів було знищено, ще одного – поранено

Збройні формування Росії за минулу добу 11 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС.

Ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу населених пунктів Миколаївка і Піски – з протитанкових ракетних комплексів;

біля села Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Опитне – зі станкових протитанкових гранатометів;

двічі в районі міста Авдіївка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля населеного пункту Піщевик – з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ« позиції наших захисників поблизу населеного пункту Золоте-4 були обстріляні з мінометів калібрів 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 23 травня двох окупантів було знищено, ще одного – поранено.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

біля населеного пункту Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу села Лебединське – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Гнутове – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Зазначається, що ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.