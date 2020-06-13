У Новочеркаську розклеїли плакати з помилкою до Дня Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото голови адміністрації міста

Держслужбовець підтвердив, що фотографії з плакатами на честь свята, на яких слово «Росія» написано з одним «с», є справжніми

На честь свята в Новочеркаську з’явилися плакати до Дня Росії. Однак на плакатах була присутня орфографічна помилка, що викликало невдоволення і жарти з боку користувачів соціальних мереж. Виконуючий обов’язки голови адміністрації міста Юрій Лисенко вибачився за подію і пояснив, чому так сталося, в своєму Facebook.

Лисенко підтвердив, що фотографії з плакатами на честь свята, на яких слово «Росія» написано з одним «с», є справжніми. Він заявив, що помилка сталася з вини рекламної компанії.

Помилка з’ясувалася вже після того, як привітання були розміщені на зупинкових комплексах в центрі міста, додав він. Виконуючий обов’язки голови адміністрації міста приніс вибачення жителям Новочеркаська.

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