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    Події в Україні

    Окупанти з мінометів зруйнували житловий будинок у Широкиному

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    У Широкиному міна бойовиків влучила у житловий будинок - Окупанти з мінометів зруйнували житловий будинок у Широкиному
    У Широкиному міна бойовиків влучила у житловий будинок
    Фото: пресцентр ООС

    Бойовики вели обстріл з території тимчасово окупованої Саханки

    Ввечері 12 червня окупаційні сили з мінометів 82-го калібру обстріляли житлові райони Широкиного на Донбасі. Одна з мін бойовиків влучила у будинок мирних жителів.

    Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

    За даними штабу, ще 3 міни розірвалися в безпосередній близькості від будинку. Обстріл вели з території тимчасово окупованої Саханки.

    Наразі невідомо, чи є загиблі або постраждалі в результаті інциденту.

    «Таким чином окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення й вкотре підтвердили відверте ігнорування мінських домовленостей і міжнародного гуманітарного права», - наголосили в командуванні.

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    Окупанти з мінометів зруйнували житловий будинок у Широкиному
    Окупанти з мінометів зруйнували житловий будинок у Широкиному
    Окупанти з мінометів зруйнували житловий будинок у Широкиному
    Окупанти з мінометів зруйнували житловий будинок у Широкиному
    Окупанти з мінометів зруйнували житловий будинок у Широкиному
    Фото: пресцентр ООС

    Нагадаємо, окупанти на Донбасі сьогодні, 13 червня, поранили українського захисника.

    Як повідомлялося, Росія поставляє до тимчасово окупованих територій України озброєння та військову техніку.

    Раніше повідомляли, що на Донбасі бойовики відмовляються відновити пропуск людей через лінію зіткнення, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу на окупованих територіях.

    Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл будинок озброєння населення
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