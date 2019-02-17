Доба на Донбасі: один воїн загинув, один поранений



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За даними розвідки, 16 лютого п'ятьох окупантів знищено та чотирьох поранено

16 лютого російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися чотири рази:

двічі, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Павлопіль;

зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Гнутове.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог двічі обстріляв українських захисників у районі села Кримське: один раз – із мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, і другий – зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один захисник України отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, відповідали на ворожий вогонь черговими вогневими засобами.

За даними розвідки, 16 лютого п'ятьох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» – поблизу населеного пункту Водяне з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» – в районі населеного пункту Катеринівка із мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілів один український військовослужбовець поранений.