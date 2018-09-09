Доба на Донбасі: одного бійця поранено під час обстрілу, ще двоє загинули в ДТП



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Українські військовослужбовці

Російські окупанти вчора 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ

Упродовж минулої доби, 8 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою.

«Російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував», - повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил.

Противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Світлодарськ, Майорськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар'їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Також вчора, близько 18:00 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та ще п'ятьох поранено.

Від початку доби ворог із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного.

Нагадаємо, вчора на Чернігівщині попрощалися з 20-річним морпіхом Максимом Авдієнком, який 5 вересня загинув на Донбасі.