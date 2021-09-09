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    Доба на Донбасі: окупанти 11 разів зривали «тишу», поранивши двох військових

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    В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об&rsquo;єднаних сил дістали осколкові поранення - Доба на Донбасі: окупанти 11 разів зривали «тишу», поранивши двох військових
    В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення
    Фото з відкритих джерел

    Про дії збройних формувань РФ одразу було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК

    Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це йдеться у ранковому звіті штабу сил ООС.

    «У напрямку населених пунктів Опитне та Авдіївка російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників. Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – йдеться у повідомленні.

    Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів Кряківка та Старогнатівка, а біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Крім того, на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу «ОРЛАН-10» із перетином лінії розмежування.

    «В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості», - повідомили у штабі ООС.

    Станом на 7 годину ранку, 9 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

    Про дії збройних формувань РФ одразу було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    Теги: окупанти ОБСЄ СЦКК
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    Доба на Донбасі: окупанти 11 разів зривали «тишу», поранивши двох військових