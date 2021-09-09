Доба на Донбасі: окупанти 11 разів зривали «тишу», поранивши двох військових

Про дії збройних формувань РФ одразу було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК

Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це йдеться у ранковому звіті штабу сил ООС.

«У напрямку населених пунктів Опитне та Авдіївка російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників. Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – йдеться у повідомленні.

Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів Кряківка та Старогнатівка, а біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу «ОРЛАН-10» із перетином лінії розмежування.

«В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості», - повідомили у штабі ООС.

Станом на 7 годину ранку, 9 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про дії збройних формувань РФ одразу було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.