Доба на Донбасі: окупанти 11 разів зривали «тишу», поранивши двох військових
Про дії збройних формувань РФ одразу було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК
«У напрямку населених пунктів Опитне та Авдіївка російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників. Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – йдеться у повідомленні.
Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів Кряківка та Старогнатівка, а біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу «ОРЛАН-10» із перетином лінії розмежування.
«В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості», - повідомили у штабі ООС.
Станом на 7 годину ранку, 9 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Про дії збройних формувань РФ одразу було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.