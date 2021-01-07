Доба на Донбасі: окупанти п’ять разів відкривали вогонь
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, запевнили у штабі
Про факти порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ
Протягом минулої доби, 6 січня, на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь зі 120-ти мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.
В обідню пору, ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового – зі стрілецької зброї.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед українських захисників бойових втрат немає.
Від початку поточної доби, 7 січня, спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, резюмується у звіті.