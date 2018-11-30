Доба на Донбасі: поранено військового, ще один зник безвісти



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Під час бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення

Окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ

29 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі зафіксовано 7 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби, з мінометів калібру 82 мм, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове та Водяне.

По опорних пунктах біля Кримського, Гнутового і хутора Вільного, противник, окрім мінометів, вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По захисниках Красногорівки і Тарамчука окупанти застосовували суто стрілецьку зброю, а неподалік Авдіївки – автоматичні гранатомети. Окрім того, ворожий обстріл із великокаліберних кулеметів та гранатометів зафіксовано у районі Верхньоторецького.

Під час бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Окрім того, в ході бойового зіткнення, зник безвісти солдат Сергій Проданюк.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, трьох окупантів зі складу збройних формувань Російської Федерації минулої доби було знищено.