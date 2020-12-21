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    Війна на Донбасі: штаб повідомив про стан поранених бійців

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    У штабі повідомили, де бойовики відкривали вогонь - Війна на Донбасі: штаб повідомив про стан поранених бійців
    У штабі повідомили, де бойовики відкривали вогонь
    Фото з відкритих джерел

    Українські військові дістали поранень під час ворожих обстрілів поблизу Південного

    Від початку доби, 21 грудня, на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів поранення отримали двоє українських військових.

    Про це повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил в Facebook.

    Бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ООС в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Так, противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів і стрілецької зброї поблизу Південного. В результаті обстрілу двоє українських військових отримали осколкові поранення.

    «Воїнів швидко доставили до медичного закладу, де їм надана належна медична допомога. Стан здоров'я поранених – задовільний», - повідомили в штабі.

    Також в цьому напрямку бойовики обстріляли з мінометів 82-го калібру, великокаліберного кулемета і гранатометів позиції ООС поблизу Луганського, а також з гранатометів і мінометів 82-го калібру - позиції українських військових біля Шумів.

    У районі відповідальності угруповання «Схід» здійснили два неприцільних провокаційних постріли зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Водяного.

    «На численні обстріли противника українські воїни відкрили вогонь. Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомляється представників ОБСЄ через Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін», - додали в штабі.

    Також в ООС відзначили, що обстановка на Донбасі залишається контрольованою.

    Також сьогодні стало відомо, що у полон бойовиків потрапив боєць 14 бригади Збройних сил. Військовий зник іще 17 грудня. 

     

    Теги: бойовики на Донбасі війна обстріл військові
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