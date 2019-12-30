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    Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил

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    Майже усі обстріли українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання &laquo;Схід&raquo; - Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил
    Майже усі обстріли українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

    Окупанти вчора стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    У неділю, 29 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    Шість обстрілів українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

    • двічі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • біля Миколаївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік з Василівкою – зі стрілецької зброї;
    • у районі населеного пункту Мар'їнка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поряд з Широкиним – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.

    Один обстріл з великокаліберного кулемету противник здійснив по захисникам Луганького, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

    Вчора, 29 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

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