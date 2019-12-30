Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил



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Майже усі обстріли українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

Окупанти вчора стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

У неділю, 29 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Шість обстрілів українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

двічі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля Миколаївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік з Василівкою – зі стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Мар'їнка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поряд з Широкиним – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл з великокаліберного кулемету противник здійснив по захисникам Луганького, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Вчора, 29 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.