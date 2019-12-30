Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил
Окупанти вчора стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї
У неділю, 29 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
Шість обстрілів українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:
- двічі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- біля Миколаївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік з Василівкою – зі стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Мар'їнка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поряд з Широкиним – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.
Один обстріл з великокаліберного кулемету противник здійснив по захисникам Луганького, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».
Вчора, 29 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.