У грудні бойовики майже 60 разів не пустили місію ОБСЄ на Донеччину



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У суботу місії ОБСЄ відмовили у проїзді на Донбас через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське і Староласпа

З початку грудня представники СММ ОБСЄ отримали 59 відмов у доступі на територію ОРДЛО

Українська сторона спільного центру з припинення вогню заявила про чергові обмеження в'їзду патрулів місії ОБСЄ з боку незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що з початку грудня представники СММ ОБСЄ отримали 59 відмов у доступі на територію ОРДЛО.

«З початку грудня 2019 року СММ ОБСЄ зафіксовано 59 випадків відмови представниками збройних формувань Російської Федерації та їх найманцями патрулю Місії в доступі до непідконтрольних уряду України територій», - йдеться в повідомленні.

У суботу, 28 грудня, СММ ОБСЄ відмовили у проїзді на тимчасово окуповану територію Донецької області через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (колишній Октябр) і Староласпа.

Крім того, у пункті пропуску на кордоні біля населеного пункту Ізварине Луганської області патрулю ОБСЄ було запропоновано взагалі покинути вказаний район.

У штабі зазначили, що такі дії можуть мати на меті приховати заборонену діяльність бойовиків і пересування або підготовку військ.

Раніше в ОБСЄ заявили, що з початку 2019 року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 18 мирних мешканців, ще 127 отримали поранення.