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    Події в Україні

    У грудні бойовики майже 60 разів не пустили місію ОБСЄ на Донеччину

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    <p>У суботу місії ОБСЄ відмовили у проїзді на Донбас через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське і Староласпа</p> - У грудні бойовики майже 60 разів не пустили місію ОБСЄ на Донеччину

    У суботу місії ОБСЄ відмовили у проїзді на Донбас через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське і Староласпа

    З початку грудня представники СММ ОБСЄ отримали 59 відмов у доступі на територію ОРДЛО

    Українська сторона спільного центру з припинення вогню заявила про чергові обмеження в'їзду патрулів місії ОБСЄ з боку незаконних збройних формувань.

    Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Зазначається, що з початку грудня представники СММ ОБСЄ отримали 59 відмов у доступі на територію ОРДЛО.

    «З початку грудня 2019 року СММ ОБСЄ зафіксовано 59 випадків відмови представниками збройних формувань Російської Федерації та їх найманцями патрулю Місії в доступі до непідконтрольних уряду України територій», - йдеться в повідомленні.

    У суботу, 28 грудня, СММ ОБСЄ відмовили у проїзді на тимчасово окуповану територію Донецької області через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (колишній Октябр) і Староласпа.

    Крім того, у пункті пропуску на кордоні біля населеного пункту Ізварине Луганської області патрулю ОБСЄ було запропоновано взагалі покинути вказаний район.

    У штабі зазначили, що такі дії можуть мати на меті приховати заборонену діяльність бойовиків і пересування або підготовку військ.

    Раніше в ОБСЄ заявили, що з початку 2019 року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 18 мирних мешканців, ще 127 отримали поранення.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Донеччина ОРДЛО Операція Об’єднаних сил
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