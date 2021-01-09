Доба на Донбасі: українські бійці відповіли на дев'ять обстрілів окупантів

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – запевнили у штабі

Протягом минулої доби, 8 січня, на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. Переважна більшість обстрілів здійснена збройними формуваннями Російської Федерації в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, на Приазов’ї, неподалік Водяного противник чотири рази відкривав вогонь в бік українських позицій з різного озброєння: мінометів 120-го калібру, автоматичних, протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог кілька разів вів вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї. Таке ж озброєння противник використав і поблизу Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Південного. Тут ворог відкрив провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку, де проводились ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону «Горлівка–Торецьк».

Для уникнення жертв, робочу бригаду було негайно виведено із району обстрілу, роботи припинено.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Серед наших воїнів бойових втрат немає.

Від початку поточної доби, 9 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – запевнили у штабі.