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    На Різдво російські терористи п'ять разів обстрілювали українських військових

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    Втрат серед украхнських військових немає - На Різдво російські терористи п'ять разів обстрілювали українських військових
    Втрат серед украхнських військових немає
    Фото: штаб ООС

    Біля Хутору Вільний бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів

    Протягом поточної доби, 7 січня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, втрат у лавах Збройних сил України немає, повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Хутір Вільний російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Луганського ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

    Згодом противник проявив вогневу активність і в передмісті Попасної, де відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї», - йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення ООС станом на 17:00 четверга, оприлюдненому на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook.

    Окрім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські найманці вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

    «Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає», - йдеться у зведенні.

    До слова, в ніч на 6 січня в Луганську підірвали будинок глави «народної міліції ЛНР». Відомо, що бойовик живий, але перебуває в реанімації. 

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Луганщина Донеччина обстріл агресія військові Операція Об’єднаних сил
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