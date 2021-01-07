На Різдво російські терористи п'ять разів обстрілювали українських військових

Біля Хутору Вільний бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів

Протягом поточної доби, 7 січня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, втрат у лавах Збройних сил України немає, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Хутір Вільний російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Луганського ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Згодом противник проявив вогневу активність і в передмісті Попасної, де відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї», - йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення ООС станом на 17:00 четверга, оприлюдненому на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook.

Окрім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські найманці вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

«Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає», - йдеться у зведенні.

До слова, в ніч на 6 січня в Луганську підірвали будинок глави «народної міліції ЛНР». Відомо, що бойовик живий, але перебуває в реанімації.