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    Місія ОБСЄ зафіксувала 218 порушень на Донбасі за добу

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    Місія ОБСЄ зафіксувала 218 порушень на Донбасі за добу - Місія ОБСЄ зафіксувала 218 порушень на Донбасі за добу
    Місія ОБСЄ зафіксувала 218 порушень на Донбасі за добу

    140 з цих вибухів невизначеного походження відбулися в районі на північний захід від Сиротино

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 218 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість з них – у Луганській області.

    Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

    В Донецькій області місія ОБСЄ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, шість з яких відбулися в районі на північний захід від Донецької фільтрувальної станції ввечері 5 січня.

    За попередній звітний період в цій області зафіксовано сім таких порушень.

    У Луганській області СММ зафіксувала 208 порушень режиму припинення вогню (включаючи 188 вибухів невизначеного походження, а також 11 черг і пострілів з 73-мм гармати).

    При цьому 140 з цих вибухів невизначеного походження відбулися в районі на північний захід від Сиротино і були оцінені як навчання з бойовою стрільбою поза зоною безпеки на полігоні поблизу Миколаївки.

    До слова, в ніч на 6 січня в Луганську підірвали будинок глави «народної міліції ЛНР». Відомо, що бойовик живий, але перебуває в реанімації. 

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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