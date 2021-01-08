Місія ОБСЄ зафіксувала 218 порушень на Донбасі за добу

140 з цих вибухів невизначеного походження відбулися в районі на північний захід від Сиротино

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 218 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість з них – у Луганській області.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

В Донецькій області місія ОБСЄ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, шість з яких відбулися в районі на північний захід від Донецької фільтрувальної станції ввечері 5 січня.

За попередній звітний період в цій області зафіксовано сім таких порушень.

У Луганській області СММ зафіксувала 208 порушень режиму припинення вогню (включаючи 188 вибухів невизначеного походження, а також 11 черг і пострілів з 73-мм гармати).

При цьому 140 з цих вибухів невизначеного походження відбулися в районі на північний захід від Сиротино і були оцінені як навчання з бойовою стрільбою поза зоною безпеки на полігоні поблизу Миколаївки.

До слова, в ніч на 6 січня в Луганську підірвали будинок глави «народної міліції ЛНР». Відомо, що бойовик живий, але перебуває в реанімації.