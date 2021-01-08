Російські окупанти 12 разів порушили «тишу» з гранатометів та мінометів

Втрат у лавах Збройних сил України немає

На обстріли захисники України відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню, а від початку 8 січня ще чотири.

Про це повідомили у штабі ООС.

Збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також – великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а в передмісті Попасної – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поруч з Авдіївкою ворог застосовував в бік українських позицій ручний протитанковий гранатомет, біля Гранітного – автоматичний станковий гранатомет та великокаліберний кулемет».

Від початку доби 8 січня зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. На Приазов’ї, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета поблизу Водяного.

Зазначається, що на обстріли захисники України відкрили вогонь у відповідь.

Нагадаємо, протягом поточної доби, 7 січня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, втрат у лавах Збройних сил України немає.