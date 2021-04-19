Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще один поранений

Внаслідок ворожого вогню один український захисник загинув, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Про це повідомлє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 18 квітня, було зафіксовано вісім порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 19 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

З початку 2021 року ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил суттєво погіршилася. Знову активізувалися російські найманці та снайпери, внаслідок чого від початку року загинуло 30 українських військових.

Нагадаємо, що 17 квітня російські окупанти 18 разів протягом доби порушили «режим припинення вогню», використовуючи міномети та гранатомети, один український солдат отримав поранення.

Згодом у мережі зʼявилося відео обстрілу терористами позицій українських військ.

Також командування Операції обʼєднаних сил повідомило про пʼять порушень російськими найманцями режиму тиші протягом неділі, 18 квітня.