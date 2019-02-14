Доба на Донбасі: внаслідок ворожих обстрілів поранено українського бійця



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За добу на Донбасі поранено одного українського бійця

За даними розвідки, 13 лютого двох окупантів знищено та двох поранено

13 лютого російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти сім разів обстріляли позиції наших захисників:

двічі – з мінометів калібру 120 мм, і третій обстріл – із застосуванням станкового протитанкового гранатомету – у районі села Водяне;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Лебединське;

двічі – з протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Павлопіль;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник тричі обстріляв українських захисників:

із гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі села Кримське;

з великокаліберних кулеметів – позиції наших військових поблизу населеного пункту Новолуганське;

з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомету – в районі населеного пункту Травневе.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

«Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 13 лютого двох окупантів знищено та двох поранено. Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав. Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - зазначили військові.

Нагадаємо, у селищі Зайцеве Бахмутського району на Донеччині під обстріл окупантів потрапив житловий будинок. На подвір'я влучила міна калібру 82 мм.