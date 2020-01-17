Доба на Донбасі: внаслідок ворожих обстрілів загинув ще один військовий



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Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм

16 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.

Тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Дев’ять обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

поблизу Травневого — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази поруч з населеним пунктом Новотошківське — з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін та 82-мм міномету — 10 мін;

неподалік з Миронівським — зі станкового протитанкового гранатомету — 7 пострілів;

поблизу Луганського — зі станкового протитанкового гранатомету — 3 постріли та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункт Новозванівка — зі снайперської гвинтівки;

двічі поруч з Оріхове — з артилерійських систем калібру 152 мм — 8 снарядів та 122 мм — 10 мін, міномету калібру 120 мм — 9 мін та 82-мм міномету — 15 мін, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Зайцевого — з автоматичних станкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 16 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.