Колишня військова Нацгвардії «зливала» інформацію бойовикам «ДНР»



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Фото: СБУ

Жінку завербували у 2015 році представники так званої спецслужби «ДНР»

Правоохоронці припинили у Маріуполі розвідувально-підривну діяльність колишньої військової Національної гвардії, яка сприяла діяльності терористичній організації «ДНР».

Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що жінку завербували у 2015 році представники так званої спецслужби «ДНР». На той час жінка проходила військову службу в одній з військових частин НГУ.

«Представники «МДБ ДНР» здійснили її вербування, провели інструктаж щодо дотримання заходів конспірації, надали агентурний псевдонім, обумовили способи двостороннього та екстреного зв’язку. У ході подальших комунікацій вони відпрацювали завдання щодо збирання та передачі інформації про виконання військовою частиною бойових завдань у районі проведення ООС (АТО), а також хотіли отримати персональні дані українських військовослужбовців і членів їх сімей.», — йдеться в повідомленні.

Задокументовано, що військовослужбовиця збирала та передавала необхідні терористам відомості, використовуючи спеціально створені акаунти у забороненій російській соцмережі.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання жінки та виявили комп’ютерну техніку із доказами спілкування з бойовиками.

«У ході проведення подальших невідкладних слідчих дій зазначена особа надала викривальні свідчення щодо обставин свого вербування та співпраці з так званим «МДБ ДНР»», — повідомили у СБУ.

Наразі їй оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею «Створення терористичної групи чи терористичної організації». Тривають слідчі дії.