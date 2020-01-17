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    Росія та Україна погодила нову ділянку розведення сил на Донбасі, - ЗМІ

    • Розсилка
    Росія та Україна погодила нову ділянку розведення сил на Донбасі, - ЗМІ

    Сторонам остаточно вдалося домовитися лише про розведення сил біля пункту пропуску «Гнутове»

    На переговорах у Мінську представники України та Росії обговорювали 9 можливих ділянок для розведення військ на Донбасі, але погодити змогли лише одну.

    Про це hromadske повідомили два джерела у Тристоронній контактній групі в Мінську.

    Українська сторона пропонує розвести сили в районі залізничного мосту у Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другої та в районі пункту пропуску «Гнутове».

    Зі свого боку, Росія наполягає на розведенні в районі населених пунктів Щастя, Веселогорівка, Розсадки, Широкине, поблизу Авдіївки та КПВВ «Гнутове».

    У підсумку сторонам остаточно вдалося домовитися лише про розведення сил біля пункту пропуску «Гнутове», сказало друге джерело у ТКГ.

    Сторони обмінялися координатами ОБСЄ та домовилися про наступну зустріч 29 січня 2020 року.

    Раніше стало відомо, що українська сторона визначилася з трьома ділянками розведення сил на Донбасі. Озвучити їх мали після узгодження з представниками Тристоронньої контактної групи у Мінську.

    Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас КПВВ Україна розведення військ на Донбасі
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