Доба в АТО: 13 обстрілів, бойовики гатили з мінометів та БМП

Внаслідок ворожих обстрілів не постраждав жоден український захисник

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили грубо порушувати Мінські домовленості та використовували озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування на визначені відстані. Особливо активно агресор здійснював провокації за темної пори доби. Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО. Так, на луганському



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Позиції ЗСУ на Донбасі

Внаслідок ворожих обстрілів не постраждав жоден український захисник

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили грубо порушувати Мінські домовленості та використовували озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування на визначені відстані. Особливо активно агресор здійснював провокації за темної пори доби.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

Так, на луганському напрямку ворог застосував артилерійські системи калібру 122-мм, міномети та увесь арсенал стрілецького озброєння включно із гранатометами поблизу Луганського. За попередньою інформацією декілька снарядів розірвалися на околицях цього прифронтового населеного пункту та пошкодили майно приватних осель місцевих жителів.

«Також з тимчасово окупованого Первомайська противник обстріляв околиці Підлісного з артилерії калібру 152-мм. Наслідки заподіяної шкоди з’ясовуються», - зазначили у штабі.

Зі 120-мм мінометів і озброєння БМП загарбники вели вогонь по опорних пунктах неподалік Троїцького.

«На інших ділянках нашої оборони сили агресора провокували українських захисників з гранатометів різних типів і стрілецької зброї біля Новоолександрівки, Новгородського та Зайцевого», - йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї довкола Новотроїцького.

Загалом, минулої доби противник 13 разів порушував режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів не постраждав жоден український захисник.

Нагадаємо, з початку доби станом на 18:00 п’ятниці в зоні АТО на Донбасі було зафіксовано три обстріли позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ.

Проте, близько 21.00 бойовики з великокаліберної артилерії 122-мм і 152-мм обстріляли позиції Збройних сил України на Луганщині.

Також повідомлялося, що прикордонники знайшли на позиції «ДНР» російський військовий квиток.