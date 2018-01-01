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    Доба в АТО: бойовики чотири години стріляли на Світлодарській дузі, є поранені

    Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень
    Темна половина минулої доби, починаючи з 19.00, у районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню – вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, до того російсько-окупаційні угруповання шість разів порушували перемир’я, повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку
    • Сьогодні, 06:26
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    Бійці АТО
    Бійці АТО

    Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень

    Темна половина минулої доби, починаючи з 19.00, у районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню – вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу.

    Натомість, до того російсько-окупаційні угруповання шість разів порушували перемир’я, повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На луганському напрямку понад чотири години ворог обстрілював позиції української армії у районі Світлодарської дуги.

    «Спочатку бойовики з великокаліберних кулеметів, за підтримки 120-мм мінометів провокували оборонців Луганського та випустили неподалік цього населеного пункту близько півсотні боєприпасів, а згодом, з кулеметів та гранатометів, вели вогонь на підступах до Світлодарська», - розповіли у штабі.

    На донецькому напрямку окупанти стріляли з важких мінометів калібру 120-мм по захисниках Павлополя, а з озброєння БМП, гранатометів і кулеметів – поблизу Талаківки. Довкола Новотроїцького противник також активізувався в обідній час.

    Здебільшого загарбники застосовували тут стрілецьку зброю, включно зі снайперською, а пізніше посилили тиск – додали гранатомети. У цьому районі українські захисники були вимушені дати ворогу адекватну відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів.

    Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень.

    До слова, із початку доби 8 січня станом на 18.00 на лінії розмежування в зоні проведення АТО на Донбасі зафіксовано шість випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.

    У понеділок спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі до повного, стійкого та безстрокового виконання припинення вогню. 

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