В ОБСЄ закликали дотримуватися перемир'я на Донбасі

З нагоди Різдва та Старого нового року представник ОБСЄ закликав сторони конфлікту суворо дотримуватися безстрокового припинення вогню

Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі до повного, стійкого та безстрокового виконання припинення вогню. Про це йдеться у зверненні спецпредставника ОБСЄ, яке було оприлюднено 8 січня. «Обмін полоненими, який відбувся 27 грудня, довів, що за наявності



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З нагоди Різдва та Старого нового року представник ОБСЄ закликав сторони конфлікту суворо дотримуватися безстрокового припинення вогню

Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі до повного, стійкого та безстрокового виконання припинення вогню.

Про це йдеться у зверненні спецпредставника ОБСЄ, яке було оприлюднено 8 січня.

«Обмін полоненими, який відбувся 27 грудня, довів, що за наявності політичної волі складні проблеми можуть бути вирішені. Закликаю сторони конфлікту продовжити цей позитивний зачин та працювати разом над укріпленням взаємної довіри», - зазначив Сайдік.

З нагоди Різдва та Старого нового року, який наближається, він закликав сторони конфлікту «суворо дотримуватися всеохоплюючого, стійкого та безстрокового припинення вогню шляхом нульової толерантності до порушень та порушників».

Сайдік нагадав, що угоду про таке перемир'я було укладено 20 грудня.

До слова, із початку доби 8 січня станом на 18.00 на лінії розмежування в зоні проведення АТО на Донбасі зафіксовано шість випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.