Доба в АТО: на Світлодарській дузі бойовики застосували 120-мм міномети

Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли з боку бойовиків по позиціях Збройних Сил України

Майже добу тривав режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін. Проте, пізно увечері, близько 23.00, російсько-окупаційні війська не втрималися від провокацій і грубо порушили Мінські домовленості. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли з боку бойовиків по позиціях Збройних Сил



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Бойовики обстріляли українські позиції

Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли з боку бойовиків по позиціях Збройних Сил України

Майже добу тривав режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін. Проте, пізно увечері, близько 23.00, російсько-окупаційні війська не втрималися від провокацій і грубо порушили Мінські домовленості.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли з боку бойовиків по позиціях Збройних Сил України.

На луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Світлодарській дузі. Двічі, із тимчасово непідконтрольних українському уряду населених пунктів Нижнє Лозове та Калинівка, ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО у районі Луганського.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.

Унаслідок обстрілів, впродовж минулої доби, жоден український захисник не постраждав.

Нагадаємо, вчора вдень, російсько-окупаційцні угруповання здійснили обстріли опорних пунктів Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями.

Українські військові лікарі сім годин боролися за життя пораненого російського диверсанта, якого покинули на полі бою члени власної диверсійно-розвідувальної групи 19 січня.



