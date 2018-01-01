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    За життя російського диверсанта українські військові лікарі боролися сім годин

    Бойовику було перелито 1,5 літра плазми крові
    Українські військові лікарі сім годин боролися за життя пораненого російського диверсанта, якого покинули на полі бою члени власної диверсійно-розвідувальної групи 19 січня. Про це інформує прес-центр Штабу АТО. За його даними, бойовику було перелито 1,5 літра плазми крові. «Наразі [бойовик] в реанімації під наглядом військових медиків.
    • Сьогодні, 09:59
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    Поранений бойовик у реанімації
    Фото: прес-центр Штабу АТО
    Поранений бойовик у реанімації

    Бойовику було перелито 1,5 літра плазми крові

    Українські військові лікарі сім годин боролися за життя пораненого російського диверсанта, якого покинули на полі бою члени власної диверсійно-розвідувальної групи 19 січня. Про це інформує прес-центр Штабу АТО.

    За його даними, бойовику було перелито 1,5 літра плазми крові.

    «Наразі [бойовик] в реанімації під наглядом військових медиків. Стан важкий, але стабільний, його готують до наступного етапу медичної евакуації», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 19 січня в районі Широкиного ворожа диверсійно-розвідувальна група впритул наблизилась до позицій українських військових. Наші оборонці завчасно помітили просування ДРГ. Ворог зрозумів, що його викрито й відкрив вогонь у бік українських захисників. Сили АТО були змушені відкрити огонь у відповідь зі стрілецької зброї. Диверсанти почали відходити, залишивши в районі зіткнення пораненого члена групи.

    Українські бійці оперативно евакуювали бойовика, надали йому необхідну медичну допомогу.

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