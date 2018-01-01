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    Доба в АТО: Окупанти б'ють з важкої артилерії, троє поранених

    За минулу добу зафіксовано чотири обстріли оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів
    Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.00, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, основна вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ спостерігалася вчора за світлої пори доби. Агресор продовжував застосовувати міномети та піхотне озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На донецькому
    • Сьогодні, 06:15
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    Терористи понад 3 години обстрілювали Авдіївку
    Терористи понад 3 години обстрілювали Авдіївку

    За минулу добу зафіксовано чотири обстріли оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів

    Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.00, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, основна вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ спостерігалася вчора за світлої пори доби. Агресор продовжував застосовувати міномети та піхотне озброєння.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На донецькому напрямку противник майже три години з невеликою перервою обстрілював позиції українських оборонців з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки.

    На півдні Донецької області ворог порушував режим тиші з 82-мм мінометів та гранатометів у районі населених пунктів Лебединське і Павлопіль.

    Загалом, за минулу добу, зафіксовано чотири обстріли оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів.

    За уточненою інформацією 1 лютого внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої  загинув військовослужбовець Збройних Сил України. 

    За минулу добу, унаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення. 

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок обстрілу з боку бойовиків поранено двох військових Збройних сил України.

    Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомив, що на Приазов'ї загинув військовий родом зі Сватівського району Луганщини.


    АТО бойовики на Донбасі Донбас Юрій Гарбуз Авдіївка окуповані території
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