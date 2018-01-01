Доба в АТО: в результаті обстрілів поранено двоє українських військових

Стан поранених бійців - середньої важкості

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі поранено двох українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк. «У результаті ворожих обстрілів і виконання бойових завдань, двоє українських військових зазнали поранень. Їх доставили до



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Стан поранених бійців - середньої важкості

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі поранено двох українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«У результаті ворожих обстрілів і виконання бойових завдань, двоє українських військових зазнали поранень. Їх доставили до військово-медичних закладів. Пораненим надано необхідний обсяг лікарської допомоги. Стан їх здоров’я - середньої важкості», - сказав він.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв «Главком», у четвер захопленого в полон російського військового Агеєва засудили в Україні до 10 років ув'язнення

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