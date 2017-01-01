Добкін вважає, що полоненим у наших тюрмах колють наркотики, тому вони не хочуть повертатись на Донбас

Користувачів соцмереж обурили слова Добкіна

Народний депутат від Опозиційного блоку Михайло Добкін вважає, що особи, які були в списку на обмін полоненими і відмовилися повертатися в ОРДЛО, прийняли таке рішення під дією наркотичних речовин, що нібито колють ув’язненим в українських тюрмах. Про це він заявив в ефірі телеканалу Newsone. Так, на запитання журналіста, як нардеп пояснює



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Михайло Добкін

Користувачів соцмереж обурили слова Добкіна

Народний депутат від Опозиційного блоку Михайло Добкін вважає, що особи, які були в списку на обмін полоненими і відмовилися повертатися в ОРДЛО, прийняли таке рішення під дією наркотичних речовин, що нібито колють ув’язненим в українських тюрмах. Про це він заявив в ефірі телеканалу Newsone.

Так, на запитання журналіста, як нардеп пояснює те, що велика кількість засуджених відмовилися повертатися в ОРДЛО, Добкін заявив: «Ми знаємо випадки, коли в українських в'язницях людей обколюють і вони підписують, що їм дають».

Дивіться запис ефіру з 8-ї хвилини:

У соцмережах люди висловлюють обурення такою заявою Добкін. Зокрема, політолог Сергій Запорожський висловив припущення, що Добкін «переплутав свого брата, який сам себе і обколює, і обнюхує».

Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи. Повідомлялося, що 26 осіб відмовились їхати в ОРДО/ОРЛО.