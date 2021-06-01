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    Поплавський поділився власним досвідом впровадження сучасних технологій у процес навчання

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    Михайло Поплавський взяв участь у Всеукраїнському освітньому форумі - Поплавський поділився власним досвідом впровадження сучасних технологій у процес навчання
    Михайло Поплавський взяв участь у Всеукраїнському освітньому форумі

    Ректор КНУКіМ розповів про цифрове майбутнє освіти

    Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський став спікером на Всеукраїнському форумі Україна 30. Освіта і наука, який триває в столиці з 31 травня по 2 червня.

    Захід присвячений питанням української освіти і науки в світовому вимірі, цифровізації та популяризації науки, облаштуванню комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу.

    Ректор КНУКіМ взяв участь в роботі сесії Цифровізація освіти, під час якої обговорив цифрову концепцію трансформації освіти і науки до 2026 року і поділився власним досвідом впровадження сучасних технологій в процес навчання.

    «Університет культури перейшов на змішане навчання. У виші з 2018 року впроваджена і реалізується Концепція розвитку цифрового університету. Тому пандемія COVID-19 хоча і стала для нас викликом, особливо для освіти в сфері мистецтва, але це не шокувало. Ми були готові психологічно, педагогічно і технічно», – наголосив Поплавський.

    Він також звернув увагу на важливість використання соціальних мереж в роботі навчальних закладів.

    «Ми створили Міжнародний центр інноваційних технологій. У нас потужно працює факультет дистанційного навчання. Повністю змінили концепцію профорієнтаційної роботи та взаємодії з абітурієнтами. Сьогодні соціальні мережі - основний засіб комунікації з сучасною молоддю. У нас 90% викладачів в соціальних мережах. А що потрібно для молоді? Або молодь тобі довіряє, або тобі не довіряє», – заявив ректор.

    Нагадаємо, під час відкриття Всеукраїнського форуму Україна 30. Освіта і наука Володимир Зеленський повідомив про створення президентського університету.

    Теги: освіта навчання наука соціальні мережі Михайло Поплавський університет молодь
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    Поплавський поділився власним досвідом впровадження сучасних технологій у процес навчання