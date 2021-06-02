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    Думки вголос

    Президентський університет можна відкрити у Кривому Розі

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Президентський університет можна відкрити у Кривому Розі

    Президентський університет стане наочним пам'ятником епохи змін

    Мовою оригіналу

    Президент Украины решил создать президентский университет.

    Очень важное, актуальное и, не побоюсь этого слова, гениальное решение нашего лидера. Ведь очень важно, в тот момент, когда каждый из нас президент, или каждый из нас, даже случайно, может стать президентом, быть к этому готовым. И на фоне кадрового голода это еще более актуально.

    Прекрасная идея. Но мы можем сделать ее еще более креативной и прекрасной. Помимо развития образования. Ведь 7,2 млрд грн – это огромная сумма, которую нельзя просто выбросить на ветер. Нужно оставить след. И давайте вспомним, что это не первая новаторская инициатива президента Зеленского. Совсем недавно он предлагал, гениально узрев корень проблемы, вынести из столицы ряд министерств, гос учреждений. Чтобы эти люди были ближе к народу. А не так как политики, живущие в закрытых городках в Конче Заспе. Но логично также, что помимо сопротивления чиновников и политиков, эта идея столкнулась с логистическими сложностями. Тяжело спорить, что перенести какое-то работающее учреждение сложно.

    А поэтому, гораздо лучше, если создавать что-то новое, то создавать это уже не в Киеве. Да, киевляне расстроятся, если узнают, что лучшее в будущем образовательное учреждение, которое будет готовить людей будущего, будет создано не в столице. Думается, каждый киевлянин мечтал бы вместо большого парка на ВДНХ, где пока планируется разместить Президентский Университет, был построен этот храм науки. Зачем нам эти парки, в конце концов, Киев ведь и так зеленый город. Но, думается, не все счастье киевлянам. И логично было бы, раз мы уже открываем этот университет, открыть его не в Киеве. А в регионе. В любом регионе Украины. Можно даже разыграть такое счастье в лотерею.

    А можно просто выбрать Кривой Рог. В конце концов, там даже воздух особенный.

    Таким образом, мы сможем не только сделать шаг вперед в образовании, ведь нам так не хватало еще одного государственного университета, созданного на деньги налогоплательщиков, но и сделать подарок региону, стимулировать его развитие, наполнить его молодой кровью. И тогда этот университет станет наочным памятником эпохи перемен.

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    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Кривий Ріг Володимир Зеленський президент університет
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    Президентський університет можна відкрити у Кривому Розі