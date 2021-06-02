Президентський університет можна відкрити у Кривому Розі

Президентський університет стане наочним пам'ятником епохи змін

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Президент Украины решил создать президентский университет.

Очень важное, актуальное и, не побоюсь этого слова, гениальное решение нашего лидера. Ведь очень важно, в тот момент, когда каждый из нас президент, или каждый из нас, даже случайно, может стать президентом, быть к этому готовым. И на фоне кадрового голода это еще более актуально.

Прекрасная идея. Но мы можем сделать ее еще более креативной и прекрасной. Помимо развития образования. Ведь 7,2 млрд грн – это огромная сумма, которую нельзя просто выбросить на ветер. Нужно оставить след. И давайте вспомним, что это не первая новаторская инициатива президента Зеленского. Совсем недавно он предлагал, гениально узрев корень проблемы, вынести из столицы ряд министерств, гос учреждений. Чтобы эти люди были ближе к народу. А не так как политики, живущие в закрытых городках в Конче Заспе. Но логично также, что помимо сопротивления чиновников и политиков, эта идея столкнулась с логистическими сложностями. Тяжело спорить, что перенести какое-то работающее учреждение сложно.

А поэтому, гораздо лучше, если создавать что-то новое, то создавать это уже не в Киеве. Да, киевляне расстроятся, если узнают, что лучшее в будущем образовательное учреждение, которое будет готовить людей будущего, будет создано не в столице. Думается, каждый киевлянин мечтал бы вместо большого парка на ВДНХ, где пока планируется разместить Президентский Университет, был построен этот храм науки. Зачем нам эти парки, в конце концов, Киев ведь и так зеленый город. Но, думается, не все счастье киевлянам. И логично было бы, раз мы уже открываем этот университет, открыть его не в Киеве. А в регионе. В любом регионе Украины. Можно даже разыграть такое счастье в лотерею.

А можно просто выбрать Кривой Рог. В конце концов, там даже воздух особенный.

Таким образом, мы сможем не только сделать шаг вперед в образовании, ведь нам так не хватало еще одного государственного университета, созданного на деньги налогоплательщиков, но и сделать подарок региону, стимулировать его развитие, наполнить его молодой кровью. И тогда этот университет станет наочным памятником эпохи перемен.

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Джерело: блог Сергія Фурси

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