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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади

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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади

    Жартівники з мережі пропонують зробити Іллю Киву ректором президентського університету

    Ініціатива Володимира Зеленського, який оголосив про створення Президентського університету, викликала шквал гумору в соціальних мережах. Також від інтернет-жартівників дісталося і позаштатному раднику керівника Офісу президента України Тимофію Милованову, який запропонував бізнесу «взяти бюджет будь-якої школи чи університету, помножити його на 2, і дати половину».

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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади
    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади

    Ректором ж нового навчального закладу користувачі мережі пропонують зробити скандального нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву.

    Нагадаємо, що Зеленський має надію, що в новітньому закладі вищої освіти навчатимуть спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави в дуже важливих напрямках.

    За його словами, університет готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, зі штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій.

    Вступити до президентського університету зможуть абітурієнти, котрі склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Далі обиратимуть найталановитіших.

    Теги: Володимир Зеленський Ілля Кива університет Тимофій Милованов
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    Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади