Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на нові ініціативи влади

Жартівники з мережі пропонують зробити Іллю Киву ректором президентського університету

Ініціатива Володимира Зеленського, який оголосив про створення Президентського університету, викликала шквал гумору в соціальних мережах. Також від інтернет-жартівників дісталося і позаштатному раднику керівника Офісу президента України Тимофію Милованову, який запропонував бізнесу «взяти бюджет будь-якої школи чи університету, помножити його на 2, і дати половину».

Ректором ж нового навчального закладу користувачі мережі пропонують зробити скандального нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву.

Нагадаємо, що Зеленський має надію, що в новітньому закладі вищої освіти навчатимуть спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави в дуже важливих напрямках.

За його словами, університет готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, зі штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій.

Вступити до президентського університету зможуть абітурієнти, котрі склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Далі обиратимуть найталановитіших.