Додаткова сесія ЗНО з фізики відбудеться цього тижня

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку

Учасникам ЗНО радять взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки

В Україні 8 липня відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

«Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50», – йдеться у повідомленні.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Основна сесія зовнішнього незалежного тестування тривала з 21 травня по 15 червня. З 29 червня розпочалася додаткова сесія ЗНО. Наприклад, сьогодні відбулась додаткова сесія ЗНО з математики.

В УЦОЯО радять учасникам взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Також в УЦОЯО нагадали, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

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