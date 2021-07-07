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    Додаткова сесія ЗНО з фізики відбудеться цього тижня

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    Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв&rsquo;язку - Додаткова сесія ЗНО з фізики відбудеться цього тижня
    Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку
    Фото з відкритих джерел

    Учасникам ЗНО радять взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки

    В Україні 8 липня відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

    «Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50», – йдеться у повідомленні.

    Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

    Основна сесія зовнішнього незалежного тестування тривала з 21 травня по 15 червня. З 29 червня розпочалася додаткова сесія ЗНО. Наприклад, сьогодні відбулась додаткова сесія ЗНО з математики.

    В УЦОЯО радять учасникам взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

    Також в УЦОЯО нагадали, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

    Раніше Міносвіти оприлюднило дати додаткової сесії ЗНО.

    До слова, киянин – єдиний в Україні склав три ЗНО на 200 балів. Що відомо про хлопця.

    Всього на ЗНО-2021 зареєструвалося більше 300 тисяч учасників. 25 червня було оприлюднено результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології.

    До слова, освітній омбудсмен пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

    Раніше колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник висловила обурення кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО. «Пороговий бал з математики на цьогорічному ЗНО – десять балів. Одні пишуть жах, чому так мало, інші – жах, чому так багато. Ще раз – десять балів з 67 можливих. Поріг не подолали понад 31% випускників, які прийшли складати тест. Жах, пишуть одні, в третини дітей забрали шанс вступити у виш. Жах, пишуть інші, третина дітей після 11 років в школі не можуть виконати найпростіших математичних завдань», – висловилася українська журналістка.

    Тим часом, ЗНО з математики не склали понад 31% учасників тестування, з англійської – понад 10%.

    Теги: ЗНО-2021 Міністерство освіти і науки освіта навчання
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    Додаткова сесія ЗНО з фізики відбудеться цього тижня