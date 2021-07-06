Зеленський не підписав закон. Прикордонники штрафують родини, які їдуть з окупованого Донбасу на іспити

Українські прикордонники оштрафували на 6,7 тис. грн родину з окупованої Луганщини через зволікання президентаа Зеленського

Закон, який дозволить жителям ОРДЛО їздити в Україну без штрафів, досі не підписаний Зеленським

Родина з окупованої Луганщини, мати і син, заплатили 6700 грн через те, що двічі їхали з території, яку окупували бойовики «ЛНР» через Росію. Хлопець - випускник, їздив разом з мамою здавати вступні іспити.

UA:Перший не повідомляє справжні імена жінки та її сина, називаючи їх Марина і Богдан.

Щоб здати перший екзамен, сім'я проїхала через КПВВ «Станиця Луганська» – без штрафів, потім вимушено вони поїхали через Росію, жінці українські прикордонники виписали штраф 1700 грн.

Втретє сім'ї теж доводиться їхати через Росію, в цей раз прикордонники штрафують їх на 5000 грн.

Українські прикордонники штрафують дітей з батьками, які їдуть з ОРДЛО на підконтрольну територію України здавати іспити

Нагадаємо, Рада 29 червня ухвалила в цілому законопроєкт про незастосування адміністративних заходів за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї. Однак президент Зеленський досі його не підписав, отже він наразі не вступив у силу. Закон підписав лише голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Додамо, що два тижні тому Міністерство освіти звернулось до Державної прикордонної служби України з проханням не застосовувати заходи адміністративного впливу щодо абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які мають бажання отримати вищу або фахову передвищу освіту в Україні. Однак прикордонники продовжують діяти згідно з чинним законодавством.

Наразі громадяни України, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм.

Чинним законодавством України передбачені певні адміністративні покарання за порушення порядку в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України, а також за незаконний перетин кордону.

Так, адміністративне покарання передбачає штраф за незаконний перетин кордону, що складає від 3400 до 8500 грн, або адміністративний арешт на 15 діб.

Також Міністерством освіти буде розглянуте питання щодо продовження термінів вступної кампанії для осіб з ТОТ на місця державного замовлення.