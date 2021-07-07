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    Сьогодні – додаткова сесія ЗНО з математики

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    Допуск учасників до пункту тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50 - Сьогодні – додаткова сесія ЗНО з математики
    Допуск учасників до пункту тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50
    Фото з відкритих джерел

    Основну сесію ЗНО з математики не склали понад 31% учасників тестування

    У середу, 7 липня, відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання з математики/математики (завдання рівня стандарту).

    Як інформує Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

    У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

    Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

    • оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
    • паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;
    • запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

    У разі неможливості пред’явлення оригіналу сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у сертифікаті, учасника / учасницю не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

    В УЦОЯО радять учасникам взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

    Також в УЦОЯО нагадали, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

    За результатами проходження тесту з математики учасники отримають результат зовнішнього незалежного оцінювання з математики за шкалою 100-200 балів та оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

    Із завданнями сертифікаційної роботи та правильними відповідями до тесту можна буде ознайомитися в розділі «ЗНО-2021. Математика».

    Раніше Міносвіти оприлюднило дати додаткової сесії ЗНО.

    До слова, киянин – єдиний в Україні склав три ЗНО на 200 балів. Що відомо про хлопця.

    Нагадаємо, що 15 червня завершилася основна сесія ЗНО тестуванням з географії.

    Всього на ЗНО-2021 зареєструвалося більше 300 тисяч учасників. 25 червня було оприлюднено результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології.

    До слова, освітній омбудсмен пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

    Раніше колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник висловила обурення кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО. «Пороговий бал з математики на цьогорічному ЗНО – десять балів. Одні пишуть жах, чому так мало, інші – жах, чому так багато. Ще раз – десять балів з 67 можливих. Поріг не подолали понад 31% випускників, які прийшли складати тест. Жах, пишуть одні, в третини дітей забрали шанс вступити у виш. Жах, пишуть інші, третина дітей після 11 років в школі не можуть виконати найпростіших математичних завдань», – висловилася українська журналістка.

    Тим часом, ЗНО з математики не склали понад 31% учасників тестування, з англійської – понад 10%.

    Теги: ЗНО-2021 освіта школа навчання Україна
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    Сьогодні – додаткова сесія ЗНО з математики