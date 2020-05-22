Австрія готова відкрити кордони для туристів



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Австрія готова відкрити кордони для туристів Фото: Reuters

Австрія досягла угоди з Німеччиною, Ліхтенштейном і Швейцарією про повне відкриття кордонів в наступному місяці

Австрія готується до літнього туристичного сезону, однак з низкою застережень.

Про це повідомив канцлер країни Себастьян Курц.

За словами глави австрійського уряду, на літні канікули в Австрії можуть розраховувати громадяни тих країн, де стабілізувалася ситуація з Covid-19.

Австрія досягла угоди з Німеччиною, Ліхтенштейном і Швейцарією про повне відкриття кордонів в наступному місяці. Курц налаштований оптимістично про досягнення протягом найближчого тижня подібних домовленостей зі східними сусідами Австрії.

Зараз Відень веде переговори з авіаперевізником Austrian Airline, що належить компанії Lufthansa, щодо запуску рейсів під час літніх канікул.

Дистанційні заходи в Австрії будуть залишатися чинними, а працівники готелів регулярно проходитимуть тестування на Covid-19.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Австрія знову відкриють спільний кордон з 15 червня.

До слова, у Румунії з 1 червня почнуть працювати курорти на чорноморському узбережжі.