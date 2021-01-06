Ціни на нафту підскочили на тлі засідання ОПЕК+

Вартість березневого ф'ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE наблизилася до $53 за барель

За підсумками угоди ОПЕК+ Саудівська Аравія може додатково скоротити видобуток нафти в лютому

Ціни еталонних марок нафти різко підскочила на торгах у вівторок, 5 січня, на тлі інформації про засідання ОПЕК+ з видобутку на лютий.

Так, вартість березневого ф'ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла майже на 3,5% і наблизилася до $53 за барель.

Нафта WTI торгувалася на позначці $49,81 за барель (+4,3%).

Як повідомляє Bloomberg, за підсумками угоди ОПЕК+ Саудівська Аравія може додатково скоротити видобуток нафти в лютому.

Раніше Ер-Ріяд вже використовував цей підхід, скорочуючи більше за інших, щоб дати позитивний сигнал ринку і компенсувати можливе недовиконання угоди іншими країнами альянсу ОПЕК+.

За даними Reuters, ОПЕК+ також обговорює можливість зростання видобутку нафти для Росії і Казахстану.

Як відомо, напередодні міністри країн ОПЕК+ не змогли прийняти рішення про рівні видобутку на лютий.

На попередній зустрічі 3 грудня вони домовилися нарощувати видобуток нафти поступово – не більше ніж на 0,5 млн б/д у місяць. При цьому кожне наступне збільшення вони повинні стверджувати окремо.