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    Економіка та фінанси

    Ціни на нафту підскочили на тлі засідання ОПЕК+

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    <p>Вартість березневого ф'ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE наблизилася до $53 за барель</p> - Ціни на нафту підскочили на тлі засідання ОПЕК+

    Вартість березневого ф'ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE наблизилася до $53 за барель

    За підсумками угоди ОПЕК+ Саудівська Аравія може додатково скоротити видобуток нафти в лютому

    Ціни еталонних марок нафти різко підскочила на торгах у вівторок, 5 січня, на тлі інформації про засідання ОПЕК+ з видобутку на лютий.

    Так, вартість березневого ф'ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла майже на 3,5% і наблизилася до $53 за барель.

    Нафта WTI торгувалася на позначці $49,81 за барель (+4,3%).

    Як повідомляє Bloomberg, за підсумками угоди ОПЕК+ Саудівська Аравія може додатково скоротити видобуток нафти в лютому.

    Раніше Ер-Ріяд вже використовував цей підхід, скорочуючи більше за інших, щоб дати позитивний сигнал ринку і компенсувати можливе недовиконання угоди іншими країнами альянсу ОПЕК+.

    За даними Reuters, ОПЕК+ також обговорює можливість зростання видобутку нафти для Росії і Казахстану.

    Як відомо, напередодні міністри країн ОПЕК+ не змогли прийняти рішення про рівні видобутку на лютий.

    На попередній зустрічі 3 грудня вони домовилися нарощувати видобуток нафти поступово – не більше ніж на 0,5 млн б/д у місяць. При цьому кожне наступне збільшення вони повинні стверджувати окремо. 

    Теги: нафта нафтопродукти ОПЕК ціни Саудівська Аравія
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