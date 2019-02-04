Документи у ЦВК для реєстрації кандидатами у президенти подали п’ятеро жінок і 84 чоловіки



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Юлія Тимошенко та Надія Савченко Фото з відкритих джерел

Зазначимо, що Надія Савченко подала документи через сестру, але без застави у 2,5 млн гривень

Документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти подали п’ятеро жінок: Юлія Тимошенко, Ольга Богомолець, Інна Богословська, Юлія Литвиненко та Надія Савченко.

ЦВК поки що зареєструвала документи трьох із них – Тимошенко, Богомолець та Богословської. До 8 лютого включно має відбутися реєстрація усіх кандидатів. Після цього оголосять остаточний і офіційний список претендентів на посаду глави держави.

Найпершою 16 січня подала документи до Центральної виборчої комісії України (ЦВК) народний депутат України Ольга Богомолець (фракція «Блок Петра Порошенка»), вона зареєструвалася як самовисуванець.

25 січня подали документи лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та екс-нардепа від Партії регіонів Інна Богословська (самовисуванець).

2 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти відому журналістку Юлію Литвиненко.

Народний депутат Надія Савченко, яка перебуває під арештом, 3 лютого теж подала документи та заяву про висунення кандидатом на пост президента України до ЦВК. Заяву передала сестра політика Віра Савченко та додала, що заява про висунення кандидатом подана без застави в розмірі 2,5 мільйона гривень.

Подання документів припинилося у ніч проти 4 лютого опівночі. За весь період подачі документів виявили бажання брати участь у виборах 89 осіб. З них 17 - в останній день подачі документів. Зокрема, в цей день подав документи чинний президент України Петро Порошенко.

Наразі ЦВК зареєструвала 28 кандидатів на посаду глави держави: Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгенія Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова, Ольгу Богомолець, Олександра Шевченка, Романа Насірова, Юрія Бойка, Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Юлію Тимошенко, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза, Іллю Киву, Руслана Кошулинського, Олександра Данилюка, Сергія Таруту, Володимира Зеленського, Ігоря Смешка, Інну Богословську, Юрія Дерев'янка і Миколу Габера.

Виборча кампанія триватиме 90 днів, до 31 березня 2019 року. У цей день відбудуться президентські вибори.