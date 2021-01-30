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    Економіка та фінанси

    Грошові перекази в Україну за 2020 рік встановили новий рекорд

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    НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну - Грошові перекази в Україну за 2020 рік встановили новий рекорд
    НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну

    За 2020 рік в Україну перевели на $200 млн більше, ніж до кризи

    Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за грудень 2020 року склав 1129 млн доларів. Це на $38 млн більше, ніж роком раніше ($1091 млн).

    Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Водночас за січень-грудень 2020 року обсяг переказів склав $12121 млн. Це на 1,7% (на $200 млн) більше, ніж роком раніше ($11921 млн).

    НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-грудні 2020 року неформальними каналами в Україну було переведено $4714 млн, що на $1167 млн менше, ніж за цей же період роком раніше ($5881 млн).

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    За даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону було однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.

    Нагадаємо, цього року працівники можуть вільно обирати банк для отримання зарплати.

    Як повідомлялося, Нацбанк очікує цього року прискорення інфляції до 7%.

    Теги: курс валют гривня курс доллара НБУ
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