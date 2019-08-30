Долар продовжує дорожчати: курс валют на 30 серпня



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,23 грн/долар

Долар подорожчав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 30 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,23 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 серпня встановлено на такому рівні: 2523,229 гривень за 100 доларів (+1,0434 гривень).

При цьому курс долара на 29 серпня становив 2522,1856 гривень за 100 доларів.

Згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 30 серпня встановлені на такому рівні:

25,232299 грн за долар;

27,937201 грн за євро;

0,37803 грн за російський рубль;

30,859265 грн за фунт стерлінгів.