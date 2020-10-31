Дональд Трамп звинуватив лікарів у навмисному збільшенні кількості нових хворих на Covid-19

Американський президент вважає, що лікарі знайшли спосіб як заробити більше коштів нечесним шляхом

Президент США Дональд Трамп обвинуватив лікарів у навмисному завищенні нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. На його думку, лікарі навмисно завищують дані про нові інфікування, аби заробити побільше грошей, повідомляє CNN.

Резонансна заява американського лідера пролунала під час виборчих зустрічей у Мічигані після трьох днів антирекордів кількості нових випадків заражень на Covid-19, які фіксуються у США.

"Наші лікарі - дуже розумні люди. От що вони роблять. Вони кажуть: вибачте, але всі помирають від «ковіда»… Коли сумніваються (в діагнозі), обирають «ковід»… Це приблизно $2 тис. надбавки, то ж вони отримують більше грошей», - сказав Трамп.

Як повідомляв «Главком», США встановили світовий антирекорд захворюваності на Covid-19: 100 тис. випадків за добу.

За даними ВООЗ, 30 жовтня у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19, у лідерах добового приросту США, Індія та Франція.

30 жовтня в Італії був встановлений новий антирекорд захворюваності на коронавірус з моменту початку пандемії - Covid-19 виявили у 31 084 осіб.