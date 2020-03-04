Донбас: окупанти важко поранили українського бійця



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Бойовики сьогодні двічі відкривали вогонь у бік українських позицій

Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики два рази відкривали вогонь. Один військовий дістав важке поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку», - сказав Максим Праута.

Він зазначив, що з 6.20 упродовж тридцяти хвилин противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Кримського.

Після 8-ї години ранку окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм по наших опорних пунктах біля Оріхового.

«В обох випадках наші воїни відповіли противнику із озброєння, не забороненого домовленостями. За наявною на цей час інформацією, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів зазнав важкого поранення», - додав Максим Праута.

Раніше повідомлялося, що напердодні на Луганщині загинув 25-річний воїн Володимир Черненко.

Штаб ООС звітував, що на Луганському напрямку протягом 3 березня окупанти відкривали вогонь поблизу Луганського з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.