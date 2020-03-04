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    На Луганщині загинув 25-річний воїн Володимир Черненко

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    <span>Володимиру Черненку було 25 років, він родом із Новгород-Сіверського району</span> - На Луганщині загинув 25-річний воїн Володимир Черненко
    Володимиру Черненку було 25 років, він родом із Новгород-Сіверського району

    Старший сержант Черненко був призваний на службу за контрактом 1 березня 2017 року

    Під час обстрілу в районі проведення операції Об’єднаних сил на Луганщині 3 березня загинув старший сержант 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського 25-річний Володимир Черненко.

    Про це у «Фейсбук» повідомив Чернігівський обласний військовий комісаріат.

    «3 березня під час обстрілу позицій Збройних сил України збройними формуваннями Російської Федерації загинув старший сержант Володимир Черненко, 28 січня 1995 року народження, військовослужбовець в/ч А4427», – йдеться у повідомленні.

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    Загиблий проживав у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини, був призваний на службу за контрактом 1 березня 2017 року.

    У коментарі журналістам заступник обласного військового комісара Вадим Лільчицький назвав підрозділ, у якому служив Черненко. Загиблий був старшим сержантом у 13-му батальйоні 58 ОМПБр ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського.

    Штаб ООС звітував, що на Луганському напрямку протягом 3 березня окупанти відкривали вогонь поблизу Луганського з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Володимир Черненко – друга бойова втрата Об’єднаних сил у березні 2020 року.

    1 березня від ракетного обстрілу на Луганщині загинув сержант 46 ОДШБр Сергій Руських

     

    Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Луганщина війна обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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