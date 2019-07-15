Донбас: з опівночі окупанти п’ять разів відкривали вогонь, є поранений



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Противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а зранку випустив чотири міни калібру 82 мм

З початку цієї доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог п’ять разів відкривав вогонь по українських позиціях. Внаслідок цього одного українського військового було поранено. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

«Від початку поточної доби бойовики здійснили 5 прицільних обстрілів позицій захисників України. Також відбулося бойове зіткнення. Ворожі обстріли зафіксовано: з великокаліберних кулеметів - у районі Луганського, зі стрілецької зброї - поблизу Широкиного. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено одного українського військового, його стан здоров'я задовільний», - сказав Гуцуляк.

З його слів, з опівночі противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по захисниках Водяного, а після 5:15 ранку випустив 4 міни калібру 82 мм.

«З 5:20 протягом години бойові дії тривали поблизу Новоолександрівки. Від села Калинове-Борщувате окупанти випустили по позиціях наших воїнів 14 мін 120-го та 82-го калібрів, вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», - зазначив Гуцуляк.

Окрім цього, за наявною на цей час інформацією, сьогодні вночі, близько 2:30, українським спостерігачем у районі Водяного було виявлено висування диверсійно-розвідувальної групи противника до 4 осіб, які рухались в напрямку села Водяне. При наближенні противника на вигідну дистанцію зав’язався бій, ворог поспішно відступив. «Втрати противника уточнюються. На місці бойового зіткнення українськими захисниками знайдено рештки РПГ-7В та пошкоджений АК-74. Втрат серед особового складу бригади немає», - розповів Гуцуляк.