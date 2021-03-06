Донеччина залишається без тепла: «Нафтогаз» припинив постачання газу через борги

У кінці лютого держкомпанія вимагала оплатити 303,1 млн грн до 1 березня

Загальна заборгованість «Донецьктеплокомуненерго» становить 1,5 млрд грн

Постачальник тепла для Донецької області компанія «Донецьктеплокомуненерго» перестала отримувати природній газ через борги перед НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомляється на сайті «Донецькоблгазу».

«За законодавством ПАТ «Донецькоблгаз» з суботи, 6 березня, зобов'язане припинити газопостачання на об'єкти Обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» згідно приписів Кодексу газорозподільчих магістралей», – йдеться у повідомленні.

У «Донецькоблгазі» також зазначили, що «Нафтогаз» змушує його діяти згідно з законодавством з метою недопущення завдання державі щодобових збитків від несанкціонованого споживання газу в розмірі 150 млн грн на місяць.

Згідно з повідомленням «Нафтогазу», адресованим «Донецьктеплокомуненерго», загальна заборгованість компанії становить 1,5 млрд грн. У кінці лютого держкомпанія вимагала оплатити 303,1 млн грн до 1 березня.

«У разі невиконання цієї вимоги, транспортування/розподіл природного газу вашої компанії буде зупинена згідно встановленого законодавством порядку», – йдеться в листі-повідомленні.

У свою чергу, «Донецькоблгаз» 3 березня спрямував лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю з проханням втрутитися в ситуацію. За повідомленням компанії, припинення поставок газу призведе до збитків компанії в 11,4 млн грн на добу, або в 335 млн грн за березень.

Як повідомлялося раніше, велика палата Верховного суду України 9 березня має винести рішення щодо скандальної справи про законність застосування так званих температурних коефіцієнтів при обліку спожитого газу.