Наталія Вітренко, син якої отримав величезну премію, відмовилася платити «комуналку» (документ)

Наталія Вітренко – відома політикиня з 90-х та прихильниця дружби з Росією

Лідерка Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко відмовляється платити за прибирання прибудинкової території, мотивуючи це тим, що в лютому не прибирали сніг, де вона проживає. Про це повідомили в пресслужбі політсили.

«У зв’язку з тим, що цього року жодного разу за весь сніжний лютий не проводилося прибирання території навколо багатоквартирного будинку, де проживає Наталія Вітренко (незважаючи на різко збільшену плату за цю комунальну послугу), вона відмовилася її оплачувати», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, син Наталії Вітренко, колишній виконавчий директор НАК «Нафтогаз України», а нині виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко в грудні 2020 року одержав 170 млн грн премії від державної компанії НАК «Нафтогаз» за отримання НАК прибутку від перемоги в Стокгольмському арбітражі.

Вітренко записала півгодинне відео на захист свого сина. За її словами, проти Юрія Вітренка «збунтувалися всі олігархи», його намагаються зробити «цапом-відбувайлом».

Вітренко обурилася, що її 44-річного сина залишили без дев'ятимільйонної премії, прописаної в контракті, не продовжили з ним контракт, а також прибрали з наглядової ради Укрнафти.

Раніше Вітренко, кандидатуру якого хочуть втретє винести на посаду міністра енергетики і віце-прем’єр-міністра, анонсував масштабні плани щодо газової політики.

Також стало відомо, що Вітренко планує ліквідувати «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» – єдине в державі підприємство,що переробляє уранову руду, а його працівникам рекомендує їхати на заробітки до Польщі.



