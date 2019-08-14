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    Донька актора «Кварталу 95» пройшла у фінал Нацвідбору дитячого Євробачення

    • Розсилка
    Донька актора «Кварталу 95» пройшла у фінал Нацвідбору дитячого Євробачення

    Всього у фіналі 10 конкурсантів

    Дочка коміка зі студії «Квартал 95» Євгена Кошового Варвара стала фіналісткою національного відбору на дитяче Євробачення.

    Про це повідомляє прес-служба Національної громадської телерадіокомпанії України.

    Всього у фіналі 10 конкурсантів.

    У список увійшли:

    • Валерія Христюк - I will shine (р. Переяслав-Хмельницький)
    • Софія Іванько -«Коли здається» (Київ)
    • Аліса Чиджан -«Новий день» (Харків)
    • Олександр Балабанов - Power in You (Київ)
    • Поліна Писарцова - My friend (Дергачі, Харківська обл.)
    • Олександр Зазарашвили - Moia MA (Залишені в пітьмі...), (м. Івано-Франківськ)
    • Варвара Кошова -«Диво у розмаїтті» (м. Київ)
    • Марія Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатне, Київська обл.)
    • Ангеліна Теренникова - Fly away (Вишгород, Київська обл.)
    • Євангеліна Замула -«Малю You»  (Київ).

    Серед фіналісток опинилася і дочка Євгенія Кошового Варвара. Дівчинка вже набула популярності на телебаченні, так як стала суперфіналісткою п'ятого сезону вокального шоу«Голос.Діти» і брала участь в передачах «Розсміши коміка. Діти» і «Лізі сміху».

    Харків Євробачення Київ діти Софія Івано-Франківськ
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