Донька актора «Кварталу 95» пройшла у фінал Нацвідбору дитячого Євробачення
Всього у фіналі 10 конкурсантів
Дочка коміка зі студії «Квартал 95» Євгена Кошового Варвара стала фіналісткою національного відбору на дитяче Євробачення.
Про це повідомляє прес-служба Національної громадської телерадіокомпанії України.
Всього у фіналі 10 конкурсантів.
У список увійшли:
- Валерія Христюк - I will shine (р. Переяслав-Хмельницький)
- Софія Іванько -«Коли здається» (Київ)
- Аліса Чиджан -«Новий день» (Харків)
- Олександр Балабанов - Power in You (Київ)
- Поліна Писарцова - My friend (Дергачі, Харківська обл.)
- Олександр Зазарашвили - Moia MA (Залишені в пітьмі...), (м. Івано-Франківськ)
- Варвара Кошова -«Диво у розмаїтті» (м. Київ)
- Марія Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатне, Київська обл.)
- Ангеліна Теренникова - Fly away (Вишгород, Київська обл.)
- Євангеліна Замула -«Малю You» (Київ).
Серед фіналісток опинилася і дочка Євгенія Кошового Варвара. Дівчинка вже набула популярності на телебаченні, так як стала суперфіналісткою п'ятого сезону вокального шоу«Голос.Діти» і брала участь в передачах «Розсміши коміка. Діти» і «Лізі сміху».