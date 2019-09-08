Допомога від партнерів: найбільше грошей Україні дають США — $2,2 млрд за пів року



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Протягом І півріччя 2019 року в Україні реалізовувались 522 проєкти міжнародної технічної допомоги

У І півріччі 2019 року найбільшими донорами стали: США - понад $ 2,2 млрд, ЄС - $ 470 млн, Німеччина - $345 млн, Канада - $141 млн

У І півріччі 2019 року в Україні реалізували 522 проєкти донорської допомоги на $5,9 млрд. Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.

«Протягом І півріччя 2019 року в Україні реалізовувались 522 проєкти міжнародної технічної допомоги (МТД) загальною кошторисною вартістю $5,9 млрд, (у тому числі 10 проєктів сумарною вартістю $2,4 млрд, що фінансуються з Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки). Для порівняння, протягом аналогічного періоду 2018 року в Україні реалізовувались 477 проєктів на $4,9 млрд», - зазначається у повідомленні.

У І півріччі 2019 року найбільшими за обсягами фінансування проєктів МТД донорами стали: США - понад $ 2,2 млрд, ЄС - $ 470 млн, Німеччина - $345 млн, Канада - $141 млн.

Водночас розподіл обсягів фінансування проєктів МТД за сферами цільового призначення у І півріччі 2019 року такий: ядерна безпека - $2,6 млрд (45%), національна безпека і оборона - $1,4 млрд (24%), урядування та громадянське суспільство - $447 млн (8%), відновлення Донбасу і підтримка внутрішньо переміщених осіб - $364 млн (6%).

Крім того, впродовж звітного періоду було підписано: 3 договори з урядом Китаю на поставку медичного обладнання для 7 лікарень, 50 рятувальних машин для ДСНС та 200 млн юанів (близько $30 млн), 4 договори з урядом США на суму $88 млн, 5 угод з Європейською комісією про фінансування програм на суму 126,9 млн євро, 1 договір з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) на $350 тис.