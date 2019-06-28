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    «Допоможи Петру довести Україну в ЄС і НАТО». У мережі з'явилась політична гра

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    «Допоможи Петру довести Україну в ЄС і НАТО». У мережі з'явилась політична гра

    Грати потрібно за Петра Порошенка, сенс гри – у тому, щоб провести героя з одного кінця ігрового поля на протилежний, до прапорів НАТО і ЄС

    У мережі з’явилась політична гра, яка пропонує користувачу  довести Україну до ЄС та НАТО. Грати потрібно за Петра Порошенка, сенс гри – у тому, щоб провести героя з одного кінця ігрового поля на протилежний, до прапорів НАТО і ЄС. Користуватися при цьому можна мишкою чи стрілочками на клавіатурі.

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    Провести героя потрібно з-поміж портретів проросійських політиків, які хаотично рухаються по території поля. Серед антигероїв – Вадим Новінський, Віктор Медведчук, Дмитро Фірташ, Юрій Бойко тощо.

    Гра складається з 10 рівнів, кількість життів головного героя необмежена.

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