Дореформувалися - нардепи просять Гройсмана зупинити знищення системи екстреної медичної допомоги (документ)

Обранці зібрали 227 підписів під зверненням до прем’єр-міністра

Народні депутати просять прем’єр-міністра Володимира Гройсмана запобігти знищенню системи екстреної медичної допомоги України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне звернення, яке підписало 227 обранців. У документі зазначено, що з 1 січня 2013 року в Україні набув чинності закон про екстрену медичну допомогу.



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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман спілкується з лікарями

Обранці зібрали 227 підписів під зверненням до прем’єр-міністра

Народні депутати просять прем’єр-міністра Володимира Гройсмана запобігти знищенню системи екстреної медичної допомоги України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне звернення, яке підписало 227 обранців.

У документі зазначено, що з 1 січня 2013 року в Україні набув чинності закон про екстрену медичну допомогу. Однак з того часу є ряд проблем, які заважають успішному реформуванню системи.

По-перше, щорічно близько 500 тис. викликів громадян є необґрунтованими (в цілому, служби екстреної меддопомоги одержують близько 10 млн викликів). Ще 300 тисяч – є безрезультатними виїздами (тобто такими, коли допомога з різних причин не була надана). Середнє навантаження на загально-лікарську або фельдшерську бригаду становить 14-17 виїздів на добу.

По-друге, спеціалізований санітарний транспорт не відповідає вимогам національного стандарту, а 60-70% цього транспорту є застарілим і підлягає заміні.

По-третє, жодна бригада екстреної медичної допомоги в Україні не укомплектована необхідним навігаційним обладнанням та засобами автономного зв’язку, як того вимагає законодавство.

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Крім цього, нардепи наголошують, що медичним працівникам не доплачують надбавок, премій, винагород і матеріальних допомог, які передбачені ст. 11 закону про екстрену медичну допомогу.

У свою чергу обранці запропонували Гройсману виділити кошти на фінансування екстреної медичної допомоги окремою бюджетною програмою за рахунок медичної субвенції.

Також віднайти додаткові ресурси на будівництво єдиних оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги; закупівлю спеціалізованого санітарного транспорту типів В і С і засобів цифрового радіозв’язку; придбання манекенів для оснащення навчально-тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги.

24 квітня прем’єр поінформував, що доручив Міністерству охорони здоров’я опрацювати порушені у зверненні проблеми.

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