Дорослі тлумачать принципи захисту дітей дещо спрощено – Тимошенко

«Діти це та завтрашня версія людства і світу, який ми прагнемо здобути і збудувати», – Тимошенко

Тільки в тій країні, де діти щасливі й не скривджені, можливе щасливе життя всього суспільства. Про це написала лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко 1 червня на своїй сторінці в мережі Facebook.

Тимошенко у Міжнародний день захисту дітей нагадала про обов'язки батьків. «Часто ми, дорослі, тлумачимо принципи захисту дитини дещо спрощено. Бо йдеться не лише про захист від насильства чи свавілля з боку дорослих. Йдеться про право на всебічний гармонійний розвиток дитини, незалежно від її місця народження, статі, соціального й майнового статусу батьків. Йдеться про забезпечення екології світогляду дитини, про її захист від жорсткості й токсичності сучасного світу», – написала вона.

Лідерка «Батьківщини» зазначила, що дорослим треба повсякчас нагадувати собі, що діти – інші, ніж ми, вони не такі, як ми, вони – кращі за нас.

«Діти – це та завтрашня версія людства і світу, який ми прагнемо здобути і збудувати. Треба дати їм і собі такі можливості. Їхні світи, їхні світогляди дуже барвисті, непересічні і вразливі. Вони потребують нашої турботи, нашого захисту, нашої розумної опіки. Тільки в тій країні, де діти щасливі й не скривджені, можливе щасливе життя всього суспільства. Давайте про це пам’ятати!», – зазначила Тимошенко.

У вівторок, 1 червня, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила Міжнародному дню захисту дітей.

Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно 1 червня.

Свято встановлене в 1949 році в Парижі за рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Проблема опіки над дітьми особливо гостро розглядалася на тлі тотального зубожіння населення, голоду та епідемій, які прийшли на зміну двом світовим війнам.

До того ж, у багатьох дітей батьки загинули і вони залишилися наодинці з труднощами: в боротьбі за життя вони нерідко вчиняли злочини і потрапляли до в'язниці, тоді як суспільство потребувало кваліфікованих робітників.

В Україні День захисту дітей відзначається з 1998 року.